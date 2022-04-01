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Россия скапливает технику в Сумской области. В одном районе более 1000 единиц, - глава ОВА

Фото: Россия накапливает технику в Сумской области (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты накапливают в области военную технику. В одном из районов замечено более 1000 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого в ходе телемарафона.

"Продолжается накопление войск в Конотопском районе. Частично Сумский район. Начиная от границы с РФ - Белопольская, Бурынская, Путивльская, Новослободская общины и дальше до Конотопа. Очень сложная ситуация", - сказал Живицкий.

Глава ОВА добавил, что периодически происходят столкновения с оккупантами и обстрелы украинских населенных пунктов. Противник размещает военную технику между домами, в селах, на улицах.

"Продолжаются обстрелы гражданских автомобилей. Сегодня похитили мужчину, который вез гуманитарную помощь. Стреляют по домам, когда проходят колонны техники. Есть погибшие и раненые среди гражданских" - добавил Живицкий.

Напомним, в Сумской области российские оккупанты устанавливают блокпосты на въездах в населенные пункты - жители не могут ни въехать, ни выехать из них.

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