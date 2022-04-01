Росія накопичує техніку в Сумській області. В одному районі більше 1000 одиниць, - глава ОВА

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що окупанти накопичують в області військову техніку. В одному з районів помічено понад 1000 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Живицького в ході телемарафону.
"Триває накопичення військ у Конотопському районі. Частково Сумський район. Починаючи від кордону з РФ - Білопільська, Буринська, Путивльська, Новослобідська громади і далі до Конотопа. Дуже складна ситуація", - сказав Живицький.
Глава ОВА додав, що періодично відбуваються зіткнення з окупантами і обстріли українських населених пунктів. Противник розміщує військову техніку між будинками, в селах, на вулицях.
"Тривають обстріли цивільних автомобілів. Сьогодні викрали чоловіка, який віз гуманітарну допомогу. Стріляють по домівках, коли проходять колони техніки. Є загиблі і поранені серед цивільних " - додав Живицький.
Нагадавши, у Сумській області російські окупанти встановлюють блокпости на в'їздах в населені пункти - жителі не можуть ні в'їхати, ні виїхати з них.
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