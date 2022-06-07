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Россия шантажирует весь мир, а не решает проблему продовольственного кризиса, - Блинкен

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Вашингтон, Вторник 07 июня 2022 02:31
Россия шантажирует весь мир, а не решает проблему продовольственного кризиса, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Россия занимается шантажом всего мира, а не содействием урегулированию глобального продовольственного кризиса. Кремль продолжает блокировать украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил что Россия "обворовывает украинских экспортеров" для того, чтобы самой продать зерно и извлечь из этого выгоду.

"Президент России Владимир Путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отделиться от ответственности или исказить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж", - заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что Россия способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки, даже если они находятся далеко от войны.

Госсекретарь США призвал весь мир "срочно и вместе дать ответ на эту чрезвычайную ситуацию".

Напомним, ранее Путин заявлял, что продовольственный кризис в мире возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.

Также мы писали, что, по словам Путина, Украина могла бы вывозить свои зерновые через территорию Беларуси. Но для этого с Минска нужно снять международные санкции.

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