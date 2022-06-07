ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія шантажує весь світ, а не вирішує проблему продовольчої кризи, - Блінкен

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 07 червня 2022 02:31
Росія шантажує весь світ, а не вирішує проблему продовольчої кризи, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Росія займається шантажем всього світу, а не сприянням врегулюванню глобальної продовольчої кризи. Кремль продовжує блокувати українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він зазначив що Росія "обкрадає українських експортерів" для того, щоб самій продати зерно і отримати з цього вигоду.

"Президент Росії Володимир Путін заблокував постачання продовольства і агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відокремитися від відповідальності або спотворити її, тому що сподівається, що світ поступиться йому і скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж", - заявив Блінкен.

Він підкреслив, що Росія сприяє серйозному погіршенню ситуації з голодом за межами українських кордонів, зокрема в країнах Африки, навіть якщо вони знаходяться далеко від війни.

Держсекретар США закликав весь світ "терміново і разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що продовольча криза у світі виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансової політики західних країн.

Також ми писали, що, за словами Путіна, Україна могла б вивозити свої зернові через територію Білорусі. Але для цього з Мінська потрібно зняти міжнародні санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Агропромышленный комплекс
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою