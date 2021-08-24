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Россия сформирует в Крыму новый десантно-штурмовой полк

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация намерена сформировать в оккупированном Крыму новый десантно-штурмовой полк. Ожидается, что он появится на полуострове до 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова, новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).

"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой, - ред.) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - заявил он.

Отметим, до этого российские ВДВ были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

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