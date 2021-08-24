Росія сформує в Криму новий десантно-штурмовий полк

Російська Федерація має намір сформувати в окупованому Криму новий десантно-штурмовий полк. Очікується, що він з'явиться на півострові до 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами командувача повітряно-десантними військами (ПДВ) генерал-полковника Андрія Сердюкова, нова військова частина перебуватиме у складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії (Новоросійськ).

"Указ президента РФ про формування полку підписано, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї (десантно-штурмовий, - ред.) полк в Криму буде сформовано до грудня поточного року", - заявив він.

Зазначимо, до цього російські ПДВ були представлені десантно-штурмовим батальйоном, який періодично змінюється за принципом ротації.