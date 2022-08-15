Россия и Северная Корея будут расширять двусторонние отношения, - Путин

В письме Киму по случаю Дня освобождения Кореи Путин написал, что более тесные связи отвечают интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии.

Ким также направил письмо российскому диктатору, в котором написал, что российско-северокорейская дружба зародилась во время Второй мировой войны после победы над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.

Лидер КНДР написал, что с тех пор "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между странами вышли на новый уровень благодаря их общим усилиям по отражению угроз и провокаций со стороны США и ее союзников.

Ким заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет развиваться на основе соглашения, подписанного в 2019 году во время его встречи с Путиным.

Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ЛДНР". После чего власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР.