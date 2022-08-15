UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия и Северная Корея будут расширять двусторонние отношения, - Путин

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент России Владимир Путин заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что две страны будут "общими усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA.

В письме Киму по случаю Дня освобождения Кореи Путин написал, что более тесные связи отвечают интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии.

Ким также направил письмо российскому диктатору, в котором написал, что российско-северокорейская дружба зародилась во время Второй мировой войны после победы над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.

Лидер КНДР написал, что с тех пор "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между странами вышли на новый уровень благодаря их общим усилиям по отражению угроз и провокаций со стороны США и ее союзников.

Ким заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет развиваться на основе соглашения, подписанного в 2019 году во время его встречи с Путиным.

Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ЛДНР". После чего власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинКНДРРоссийская ФедерацияКим Чен Ын