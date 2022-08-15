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Росія і Північна Корея будуть розширювати двосторонні відносини, - Путін

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін заявив північнокорейському лідеру Кім Чен Ина, що дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні і конструктивні двосторонні відносини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

У листі Кіму з нагоди Дня звільнення Кореї Путін написав, що більш тісні зв'язки відповідають інтересам обох країн і допоможуть зміцнити безпеку і стабільність Корейського півострова і регіону Північно-Східної Азії.

Кім також надіслав листа російському диктатору, в якому написав, що російсько-Північнокорейська дружба зародилася під час Другої світової війни після перемоги над Японією, яка окупувала Корейський півострів.

Лідер КНДР написав, що з того часу "стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність" між країнами вийшли на новий рівень завдяки їх спільним зусиллям з відбиття загроз і провокацій з боку США і її союзників.

Кім заявив, що співпраця між Росією і Північною Кореєю буде розвиватися на основі угоди, підписаної у 2019 році під час його зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ЛДНР". Після чого влада України прийняли рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР.

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Володимир ПутінКНДРРосійська ФедераціяКім Чен Ин