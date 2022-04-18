Россия из-за санкций не может пополнить запас высокоточных боеприпасов, - Пентагон

Санкции стран-союзников все сильнее ударяют по военной промышленности России. Оккупанты не могут пополнить запасы высокоточных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter .

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства США, как отметил репортер, Россия не может пополнить запасы высокоточных боеприпасов из-за отсутствия возможности импортировать компоненты для этого оружия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что санкции США будут нацелены против военно-промышленного комплекса страны-оккупанта.

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