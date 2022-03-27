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В ОП відповіли Роскомнагляду на заборону інтерв'ю Зеленського: феєрично боягузливо та ганебно

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Київ, Неділя 27 березня 2022 20:43
В ОП відповіли Роскомнагляду на заборону інтерв'ю Зеленського: феєрично боягузливо та ганебно Фото: Михайло Подоляк (rbc.ua)
Автор: Артем Горовенко

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заборону Роскомнагляду на трансляцію інтерв'ю українського лідера Володимира Зеленського. Він назвав кілька причин такої поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Подоляка в Telegram.

Радник керівника офісу Президента висловився з приводу рішення Роскомнагляду про заборону на публікацію інтерв'ю Володимира Зеленського російським журналістам.

"РФ дійсно хоче бути ізгоєм. Повноцінний. Скрізь. ... Сама по собі поведінка Роскомнадзора, як мінімум, виглядає феєрично боягузливо і ганебно.",- написав Подоляк.

За його словами таке рішення прийнято тому що в разі публікації, вся брехня російської пропаганди може бути відразу ж "обнулена".

"РФ же вважає себе "оплотом боротьби за праву справу". Але при цьому боягузливо підтискає хвіст, коли є пряма мова іншого боку", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що Подоляк так само висловлювався з приводу питання Криму і Донбасу.

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