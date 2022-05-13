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Россия ремонтирует в Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль

Фото: Россия ремонтирует В Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Россия начала ремонт большого десантного корабля Черноморского флота России в Севастополе. Он имеет внешние повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Корабль стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте Севастополя.

Отмечается, что на левом борте корабля виднеются крупные вмятины, краска отсутствует, а на ее месте красные пятна - именно такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской.

Корабль пришвартовали на южной стороне бухты, где раньше стоял большой десантный корабль "Ямал". Последний уже вышел из ремонта в начале мая.

Еще 8 мая, этот же поврежденный корабль стоял рядом с причалом в Сухарной Бухте. Сквозь краску виднелся бортовой номер-158, соответствующий десантному кораблю "Цезарь Куников".

Россия, с начала полномасштабного вторжения Украины, закрасила все номера, чтобы усложнить идентификацию.

Сегодня в составе Черноморского флота есть четыре больших десантных корабля проекта 775:

  • "Цезарь Куников" - бортовой номер 158;
  • "Новочеркасск" - бортовой номер 142;
  • "Ямал" - бортовой номер 48;
  • "Азов" - бортовой номер 51.

Российские СМИ также не предоставляли официальных сообщений о ремонте "Азова", который пришвартован у причала на заводе возле Килен-бухты.

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