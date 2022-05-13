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Росія ремонтує у Севастополі пошкоджений у Бердянську десантний корабель

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П'ятниця 13 травня 2022 21:30
Росія ремонтує у Севастополі пошкоджений у Бердянську десантний корабель Фото: Росія ремонтує у Севастополі пошкоджений у Бердянську десантний корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Росія почала ремонт великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Він має зовнішні пошкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Корабель стоїть на ремонті в 13 судноремонтному заводі у Кілен-бухті Севастополя.

Зазначається, що на лівому борті корабля видніються великі вм’ятини, фарба відсутня, а на її місці червоні плями - саме такий колір має грунтовка, яку наносять перед фарбуванням.

Корабель пришвартували на південній стороні бухти, де раніше стояв великий десантний корабель "Ямал". Останній вже вийшов з ремонту на початку травня.

Ще 8 травня, цей же пошкоджений корабель стояв поруч з причалом в Сухарній Бухті. Крізь фарбу виднівся бортовий номер - 158, який відповідає десантному кораблю “Цезарь Куников”.

Росія, з початку повномасштабного вторгнення України, зафарбувала усі номери, аби ускладнити ідентифікацію.

Сьогодні у складі Чорноморського флоту є чотири великі десантні кораблі проєкту 775:

  • "Цезарь Куников" - бортовий номер 158;
  • "Новочеркасск" - бортовий номер 142;
  • "Ямал" - бортовий номер 48;
  • "Азов" - бортовий номер 51.

Російські ЗМІ також не надавали офіційних повідомлень про ремонт “Азову”, який пришвартований біля причалу на заводі біля Кілен-бухти.

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