Росія ремонтує у Севастополі пошкоджений у Бердянську десантний корабель
Росія почала ремонт великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Він має зовнішні пошкодження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
Корабель стоїть на ремонті в 13 судноремонтному заводі у Кілен-бухті Севастополя.
Зазначається, що на лівому борті корабля видніються великі вм’ятини, фарба відсутня, а на її місці червоні плями - саме такий колір має грунтовка, яку наносять перед фарбуванням.
Корабель пришвартували на південній стороні бухти, де раніше стояв великий десантний корабель "Ямал". Останній вже вийшов з ремонту на початку травня.
Ще 8 травня, цей же пошкоджений корабель стояв поруч з причалом в Сухарній Бухті. Крізь фарбу виднівся бортовий номер - 158, який відповідає десантному кораблю “Цезарь Куников”.
Росія, з початку повномасштабного вторгнення України, зафарбувала усі номери, аби ускладнити ідентифікацію.
Сьогодні у складі Чорноморського флоту є чотири великі десантні кораблі проєкту 775:
- "Цезарь Куников" - бортовий номер 158;
- "Новочеркасск" - бортовий номер 142;
- "Ямал" - бортовий номер 48;
- "Азов" - бортовий номер 51.
Російські ЗМІ також не надавали офіційних повідомлень про ремонт “Азову”, який пришвартований біля причалу на заводі біля Кілен-бухти.
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