Россия развернула в Крыму очередной дивизион С-400

Фото: зенитная ракетная система С-400 (mil.ru)

Систему противовоздушной обороны развернули в Джанкое

Российская Федерация развернула в оккупированном Крыму четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 в Джанкое возле административной границы с континентальной Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что в Черноморском флоте РФ заявили о развертывании очередного дивизиона С-400 на полуострове. В частности, система С-400 заступила на боевое дежурство в оккупированном Джанкое. Также сообщается, что системы противовоздушной обороны выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки и начали отслеживание целей.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что Россия направит на оккупированный полуостров ракетные комплексы С-400 после захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Отметим, до этого государственный секретарь США Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты в связи с действиями России в Азовском море. Кроме того, в НАТО заявили, что РФ не имеет оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.