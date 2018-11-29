Росія розгорнула у Криму черговий дивізіон С-400

Фото: зенітна ракетна система С-400 (mil.ru)

Систему протиповітряної оборони розгорнули в Джанкої

Російська Федерація розгорнула в окупованому Криму четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 в Джанкої біля адміністративного кордону з континентальною Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що в Чорноморському флоті РФ заявили про розгортання чергового дивізіону С-400 на півострові. Зокрема, система С-400 заступила на бойове чергування в окупованому Джанкої. Також повідомляється, що системи протиповітряної оборони висунулися на позиції, розгорнули пускові установки і почали відстеження цілей.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що Росія направить на окупований півострів ракетні комплекси С-400 після захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Відзначимо, до цього державний секретар США Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту у зв'язку з діями Росії в Азовському морі. Крім того, у НАТО заявили, що РФ не має підстав для використання військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців.