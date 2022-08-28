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Россия разрушила жизнь украинцев и остается членом FIFA, - Палкин

Фото: Сергей Палкин (пресс-служба ФК "Шахтер")
Автор: Александр Мороз

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин выразил жесткое несогласие с игнорированием мировой федерацией футбола (FIFA) требования исключения страны-террориста России из рядов организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Палкина BBC.

"Если мы взглянем на Россию, в них все хорошо они играют себе, много людей на стадионах, все в них хорошо. Странно мне, что ФИФА никак не реагирую на эту ситуацию в целом. Почему Россия до сих пор член ФИФА?!" - задал вопрос британским журналистам Палкин, добавив, что никто из топ-бюрократов не поднимает вопрос исключения страны-террориста из ФИФА.

"Они разрушили все, нашу страну, разрушили жизнь украинцев, и также разрушили наш украинский футбол. Нужно (FIFA, - ред.) занять уже какую-то одну позицию или другую. В этой ситуации невозможно играть в какую - то игру и не занимать позиции", - резюмировал Палкин.

Напомним, в конце марта "Шахтер" уже требовал перед конгрессом FIFA полного исключения россии из организации. Тем не менее, конгресс проигнорировал этот вопрос.

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