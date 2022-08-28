Россия разрушила жизнь украинцев и остается членом FIFA, - Палкин

"Если мы взглянем на Россию, в них все хорошо они играют себе, много людей на стадионах, все в них хорошо. Странно мне, что ФИФА никак не реагирую на эту ситуацию в целом. Почему Россия до сих пор член ФИФА?!" - задал вопрос британским журналистам Палкин, добавив, что никто из топ-бюрократов не поднимает вопрос исключения страны-террориста из ФИФА.

"Они разрушили все, нашу страну, разрушили жизнь украинцев, и также разрушили наш украинский футбол. Нужно (FIFA, - ред.) занять уже какую-то одну позицию или другую. В этой ситуации невозможно играть в какую - то игру и не занимать позиции", - резюмировал Палкин.

Напомним, в конце марта "Шахтер" уже требовал перед конгрессом FIFA полного исключения россии из организации. Тем не менее, конгресс проигнорировал этот вопрос.