Росія зруйнувала життя українців і залишається членом FIFA, - Палкін

"Якщо ми поглянемо на росію, в них все добре вони грають собі, багато людей на стадіонах, все в них добре. Дивно мені, що ФІФА ніяк не реагую на цю ситуацію в цілому. Чому росія досі член ФІФА?!" - поставив питання британським журналістам Палкін, додавши, що ніхто з топ-бюрократів не порушує питання виключення країни-терориста з ФІФА.

"Вони зруйнували все, нашу країну, зруйнували життя українців, і також зруйнували наш український футбол. Потрібно (FIFA, - ред.) зайняти вже якусь одну позицію або іншу. В цій ситуації неможливо грати в якусь гру і не займати позиції", - резюмував Палкін.

Нагадаємо, в кінці березня "Шахтар" вже вимагав перед конгресом FIFA повного виключення росії з організації. Проте, конгрес проігнорував це питання.