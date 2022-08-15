UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия расценит провал по захвату Донецкой области как неудачу в целях в Украине, - Британия

Фото: Россия расценит провал по захвату Донецкой области как неудачу в целях в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Кремль может расценить провал военных в захвате всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве отметили, что 11 августа российские СМИ сообщили, что глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что дата проведения "референдума о присоединении ДНР к России" будет объявлена после "полного освобождения ДНР".

При этом в июне журналисты-расследователи опубликовали доказательства стратегии планирования "ДНР" по проведению такого "референдума" и обеспечению того, чтобы не менее 70% голосов было отдано за присоединение к России.

"Вполне вероятно, что Россия находится на этапе планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески, что в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияДонецкая областьВойна России против Украины