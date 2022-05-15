UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия рассматривает возможность капитуляции, - Ходжес

Фото: бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины. Соответствующий вывод можно сделать из заявлений российского дипломата о том, что капитуляции Москвы не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса.

В частности, он ответил на твит бывшего российского депутата Ильи Пономаренко о том, что российской посол в США исключил возможность капитуляции в Украине.

"Это означает, что они на самом деле признают, что есть такая реальная возможность", - отметил Ходжес.

Отметим, накануне российский посол Анатолий Антонов заявил, что "капитуляции не будет, никогда не будет", а все поставленные президентов РФ Владимиром Путиным задачи будут выполнены в Украине.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал рецепт победы над Россией уже в 2022 году. По его словам, для этого нужны нефтяное эмбарго, а также поставки танков, самолетов и артиллерии для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины