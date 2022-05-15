Росія розглядає можливість капітуляції, - Ходжес

Російська Федерація розглядає можливість капітуляції у війні проти України. Відповідний висновок можна зробити із заяв російського дипломата про те, що капітуляції Москви не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter колишнього командувача силами США в Європі Бена Ходжеса.

Зокрема, він відповів на твіт колишнього російського депутата Іллі Пономаренко про те, що російської посол в США виключив можливість капітуляції в Україні. "Це означає, що вони насправді визнають, що є така реальна можливість", - зазначив Ходжес.