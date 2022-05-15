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Росія розглядає можливість капітуляції, - Ходжес

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Вашингтон, Неділя 15 травня 2022 12:35
Росія розглядає можливість капітуляції, - Ходжес Фото: колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація розглядає можливість капітуляції у війні проти України. Відповідний висновок можна зробити із заяв російського дипломата про те, що капітуляції Москви не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter колишнього командувача силами США в Європі Бена Ходжеса.

Зокрема, він відповів на твіт колишнього російського депутата Іллі Пономаренко про те, що російської посол в США виключив можливість капітуляції в Україні.

"Це означає, що вони насправді визнають, що є така реальна можливість", - зазначив Ходжес.

Зазначимо, напередодні російський посол Анатолій Антонов заявив, що "капітуляції не буде, ніколи не буде", а всі поставлені президентів РФ Володимиром Путіним завдання будуть виконані в Україні.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав рецепт перемоги над Росією вже в 2022 році. За його словами, для цього потрібні нафтове ембарго, а також поставки танків, літаків і артилерії для України.

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