ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія розширила заборону на імпорт залізничної продукції з України

Новость на русском → Москва, Вівторок 09 лютого 2021 11:26
Росія розширила заборону на імпорт залізничної продукції з України Фото: Росія заборонила імпорт продукції для залізниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російський уряд розширив заборону на імпорт деяких видів залізничної продукції з України. Під заборону потрапили ще кілька позицій.

Відповідну постанову опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації.

Згідно з документом, заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше, колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, а також заготовок для таких коліс.

Крім того, заборона поширюється на бічні рами візків вантажних вагонів і надрессорні балки.

Нагадаємо, минулого року президент Росії Володимир Путін продовжив дію указу про продуктовому ембарго, в тому числі щодо України. Російське продуктове ембарго було запроваджено у відповідь на санкції країн Заходу за окупацію Криму та частини Донбасу.

Також минулого року Україна ввела мита на російську металопродукцію строком на п'ять років. Під нові мита потрапили сталеві проводи, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям, за винятком кручених проводів, тросів, канатів з нержавіючої сталі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація импорт Ембарго
NEWS
Ще два роки випробувань. Криза у сфері туризму триватиме до 2023 року
Ще два роки випробувань. Криза у сфері туризму триватиме до 2023 року
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною