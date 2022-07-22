Росія розширила список "недружніх країн": кого додали

Росія розширила список "недружніх" країн. До оновленого переліку увійшли Греція, Данія, Словенія, Хорватія та Словаччина. Всього в списку "недружніх" - 48 держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів РФ .

"Указ передбачає обмеження аж до повної заборони для недружніх країн можливості наймати в посольства, консульства та представництва держорганів працівників з числа осіб, які перебувають на території Росії", - йдеться в розпорядженні.

У повідомленні російського уряду зазначено, що ці країни здійснюють "недружні дії" щодо Росії, російських компаній і громадян.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін у березні цього року оголосив про підписання указу про переведення розрахунків за газ з так званими "недружніми країнами" в рублі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.