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Россия расширила ответные санкции против Евросоюза

Москва, Среда 23 сентября 2020 16:34
Россия расширила ответные санкции против Евросоюза
Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация расширила ответные санкции против Европейского союза. Ряду официальных лиц запрещен въезд на территорию России.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

МИД России отмечает, что Евросоюз в последнее время отметился недружественными шагами в отношении Москвы.

"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", - говорится в сообщении.

В то же время МИД России не приводит список лиц, которые попали под санкции.

Напомним, 10 сентября ЕС официально продлил персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

Отметим, сегодня в Кабинете министров Украины предложили ввести санкции против российских онлайн-сервисов. Это стало ответом на выход на украинский рынок ритейлера Wildberries. В связи с этим на днях разгорелся скандал, поскольку на сайте некоторое время были доступны товары с изображением, в том числе, президента России Владимира Путина и Керченского моста.

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