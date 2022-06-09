Россия распространяет фейк о новом наступлении на Киев в ближайшие дни

Оккупанты рассылают сообщения в мессенджерах с запугиваниями. В них утверждается, что в период с 10 по 15 июня войска РФ якобы снова попытаются захватить Киевскую область с "высадкой десанта в Гостомеле".

Военные призвали не поддаваться на провокации врага, поскольку подобные призывы - это лишь манипуляции.

"Враг пытается посеять панику среди населения городов Украины, освобожденных от оккупации... Не поддавайтесь на провокации! ВСУ внимательно следят за действиями российской армии на границах, контролируют ситуацию и всегда готовы к возможной повторной встрече с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Фото: враг рассылает фейки о наступлении на Киев (facebook.com/AFUStratCom)