Россия распространяет фейк о новом наступлении на Киев в ближайшие дни

Оккупанты пытаются посеять панику среди жителей освобожденных территорий. Для этого Россия распространяет информацию о якобы новом наступлении на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Оккупанты рассылают сообщения в мессенджерах с запугиваниями. В них утверждается, что в период с 10 по 15 июня войска РФ якобы снова попытаются захватить Киевскую область с "высадкой десанта в Гостомеле".
Военные призвали не поддаваться на провокации врага, поскольку подобные призывы - это лишь манипуляции.
"Враг пытается посеять панику среди населения городов Украины, освобожденных от оккупации... Не поддавайтесь на провокации! ВСУ внимательно следят за действиями российской армии на границах, контролируют ситуацию и всегда готовы к возможной повторной встрече с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты рассылают украинским военным сообщения с угрозами.
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