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США ввели санкции против северокорейских хакеров

Новости » Политика    13.09.2019 - 18:10
США ввели санкции против северокорейских хакеров
Фото: хакерские атаки (Pixabаy)

Хакерские группировки спонсируются государством

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционные списки три хакерских группировки из Северной Кореи - Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Как сообщается, хакерские группировки спонсируются государством и несут ответственность за вредоносную деятельность Северной Кореи в критической инфраструктуре.

"Казначейство принимает меры против северокорейских хакерских группировок, которые совершают кибератаки, для поддержки программ незаконного оружия и ракет", - заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать соблюдение существующих санкций США и ООН против Северной Кореи и будем работать с международным сообществом над улучшением кибербезопасности финансовых сетей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи. Санкции продлили в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, являют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Кроме того, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы.

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