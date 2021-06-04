Россия пыталась совершить кибератаку на органы власти Украины, но ей помешала СБУ

Спецслужбы России пытались совершить кибератаку на компьютерные сети украинских органов власти. Однако киберспециалисты Службы безопасности Украины предотвратили массовую кибератаку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Киберспециалисты выявили факты целенаправленного распространения спецслужбами РФ вредоносного программного обеспечения с целью поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

Специалистами СБУ было установлено, что в начале июня было осуществлено массовую рассылку электронных писем с подменой адреса отправителя. Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева, содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда госучреждений.

Вредоносное программное обеспечение инициирует установку клиентской части программы, предназначенной для удаленного администрирования, на пораженный компьютер. Это дает возможность удаленно полностью контролировать компьютер.

Специалистам по кибербезопасности удалось установить контрольно-командные серверы, которые, в том числе, находятся на территории России.

Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA" для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.