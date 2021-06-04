Росія намагалася вчинити кібератаку на органи влади України, але їй завадила СБУ
Спецслужби Росії намагалися вчинити кібератаку на комп'ютерні мережі українських органів влади. Однак кіберспеціалісти Служби безпеки України запобігли масовій кібератаці.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Кіберспеціалісти виявили факти цілеспрямованого поширення спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення з метою вразити комп'ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єктів критичної інфраструктури.
Фахівцями СБУ було встановлено, що на початку червня було здійснено масову розсилку електронних листів з підміною адреси відправника. Повідомлення, зокрема, нібито від Управління патрульної поліції Києва, містили шкідливі вкладення і були направлені на адресу низки держустанов.
Шкідливе програмне забезпечення ініціює установку клієнтської частини програми, призначеної для віддаленого адміністрування, на уражений комп'ютер. Це дає можливість віддалено повністю контролювати комп'ютер.
Фахівцям з кібербезпеки вдалося встановити контрольно-командні сервери, які, в тому числі знаходяться на території Росії.
Кіберспеціалісти СБУ рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі використовуючи індикатори, опубліковані в платформі "MISP-UA" для виявлення їх можливої компрометації та вжиття оперативних заходів.
Нагадаємо, раніше в кіберполіції розповіли про роботі шахраїв з в'язниць. Там вони створюють фейкові інтернет-магазини і продають неіснуючі товари.