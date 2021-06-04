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Росія намагалася вчинити кібератаку на органи влади України, але їй завадила СБУ

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П'ятниця 04 червня 2021 21:09
Росія намагалася вчинити кібератаку на органи влади України, але їй завадила СБУ Фото: Росія намагалася вчинити кібератаку на органи влади України (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Спецслужби Росії намагалися вчинити кібератаку на комп'ютерні мережі українських органів влади. Однак кіберспеціалісти Служби безпеки України запобігли масовій кібератаці.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Кіберспеціалісти виявили факти цілеспрямованого поширення спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення з метою вразити комп'ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єктів критичної інфраструктури.

Фахівцями СБУ було встановлено, що на початку червня було здійснено масову розсилку електронних листів з підміною адреси відправника. Повідомлення, зокрема, нібито від Управління патрульної поліції Києва, містили шкідливі вкладення і були направлені на адресу низки держустанов.

Шкідливе програмне забезпечення ініціює установку клієнтської частини програми, призначеної для віддаленого адміністрування, на уражений комп'ютер. Це дає можливість віддалено повністю контролювати комп'ютер.

Фахівцям з кібербезпеки вдалося встановити контрольно-командні сервери, які, в тому числі знаходяться на території Росії.

Кіберспеціалісти СБУ рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі використовуючи індикатори, опубліковані в платформі "MISP-UA" для виявлення їх можливої компрометації та вжиття оперативних заходів.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції розповіли про роботі шахраїв з в'язниць. Там вони створюють фейкові інтернет-магазини і продають неіснуючі товари.

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