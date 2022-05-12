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Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской, - ІSW

Фото: Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты пытаются захватить села Брускинское и Большую Александровку в Херсонской области, чтобы закрепить свои позиции. Это может позволить им осуществить наступление на Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Брускинское и Великая Александровка находятся в пределах 15 километров от границы Херсонской и Николаевской областей. В случае захвата поселков, оккупанты могут улучшить свои тактические позиции и попытаться осуществить наступление на Николаевскую область.

Фото: Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской (understandingwar.org)

В то же время оккупанты, согласно заявлению Минобороны Британии, пытаются усилить свой гарнизон на острове Змеиный, чтобы расширить доступ к северо-западной части Черного моря.

Между тем ситуация в Приднестровье остается напряженной, однако изменения не виднеются.

Фото: Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской (understandingwar.org)

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