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Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, аби просунутись до Миколаївської, - ІSW

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Четвер 12 травня 2022 15:53
Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, аби просунутись до Миколаївської, - ІSW Фото: Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, аби просунутись до Миколаївської (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти намагаються захопити села Брускінське й Велику Олександрівку у Херсонській області, аби закріпити свої позиції. Це може дозволити їм здійснити наступ на Миколаївську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Брускінське й Велика Олександрівка знаходяться в межах 15 кілометрів від кордону Херсонської та Миколаївської областей. У разі захоплення селищ, окупанти можуть покращити свої тактичні позиції та спробувати здійснити наступ на Миколаївську область.

Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, аби просунутись до Миколаївської, - ІSW

Фото: Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, аби просунутись до Миколаївської (understandingwar.org)

Водночас окупанти, згідно з заявою Міноборони Британії, намагаються посилити свій гарнізон на острові Зміїний, аби розширити доступ до північно-західної частини Чорного моря.

Тим часом ситуація у Придністров’ї залишається напруженою, однак зміни не видніються.

Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, аби просунутись до Миколаївської, - ІSW

Фото: Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, аби просунутись до Миколаївської (understandingwar.org)

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