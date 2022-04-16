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Россия пытается захватить побольше территорий, чтобы усилить позицию на переговорах, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Россия пытается захватить как можно больше украинских территорий, чтобы усилить свою позицию на переговорах, в частности, на Донбассе.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с украинскими журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Они хотят забрать какую-то нашу территорию, оккупировать побольше, чтобы иметь давление. Тогда это не про дипломатию. Зачем вы тогда встречаетесь? Зачем я буду встречаться, если их желание – захватить все государство?" – сказал Зеленский.

Он заявил, что когда завершиться война, тогда можно будет думать о дипломатии.

"Нам надо найти модель, которая, может, даже сегодня не даст ответ на то, что с этим (Донбассом, - ред.) делать сегодня, но точно отрезвит всех, по крайней мере им: когда закончатся боевые действия и война, тогда можно будет думать о дипломатии", – добавил президент.

По его словам, разговорам о любом нейтральном статусе в любом случае должен предшествовать отвод российских войск и техники, а не наоборот.

Ранее Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа.

Война в Украине продолжается уже 52 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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