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Россия пытается выбросить переселенцев из минского процесса, - Гармаш

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 17:48
Россия пытается выбросить переселенцев из минского процесса, - Гармаш Фото: представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация пытается выбросить переселенцев из переговоров ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по урегулированию на Донбассе. С этой целью она подключает к работе "экспертов" с оккупированных районов.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, сегодня на неформальных переговорах представитель России второй раз выступил с предложением вернуться к работе в прежнем составе "полномочных представителей".

"То есть, цель - вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска", - отметил Гармаш.

Он также добавил, что сегодня позиция Украины осталась неизменной - присутствие "экспертов" от "ЛДНР" означает выход украинской стороны из переговорной комнаты.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты завели "уголовное дело" на другого представителя Донецка в украинской делегации Дениса Казанского и требуют исключить его из переговоров в ТКГ.

При этом Гармаш критикует ОБСЕ за то, что она рассматривает оккупантов как отдельную сторону переговоров в ТКГ.

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