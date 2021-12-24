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Россия пытается внести раскол в отношениях между союзниками НАТО, - президент Эстонии

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Пятница 24 декабря 2021 16:23
Россия пытается внести раскол в отношениях между союзниками НАТО, - президент Эстонии Фото: президент Эстонии Алар Карис (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Одной из главных целей России сегодня является рассорить союзников по НАТО. Президент Эстонии Алар Карис призвал международных партнеров к единству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы непременно должны быть осторожными. Страх - очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто следует заниматься сдерживанием. Надо быть на одной волне с союзниками и не позволять вносить раскол в наши отношения, что, разумеется, является одной из целей сегодняшней России – поссорить нас друг с другом. Как с востока на запад, так и с севера на юг, поссорить также с США", – заявил Алар Карис.

Как отметил Карис, сегодня страны НАТО обязаны сохранять единство во время строительства отношений с Россией.

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