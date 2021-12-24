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Росія намагається внести розкол у відносинах між союзниками НАТО, - президент Естонії

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П'ятниця 24 грудня 2021 16:23
Росія намагається внести розкол у відносинах між союзниками НАТО, - президент Естонії Фото: президент Естонії Алар Каріс (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Однією з головних цілей Росії сьогодні є розсварити союзників по НАТО. Президент Естонії Алар Каріс закликав міжнародних партнерів до єдності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Ми неодмінно маємо бути обережними. Страх - дуже сильне почуття. Я не думаю, що когось слід боятися, просто слід займатися стримуванням. Треба бути на одній хвилі з союзниками і не дозволяти вносити розкол у наші відносини, що, зрозуміло, є однією з цілей сьогоднішньої Росії – посварити нас тут один з одним. Як зі сходу на захід, так і з півночі на південь, посварити також із США", – заявив Алар Каріс.

Як відзначив Каріс, сьогодні країни НАТО зобов’язані зберігати єдність під час будування відносин з Росією.

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