Росія намагається внести розкол у відносинах між союзниками НАТО, - президент Естонії

"Ми неодмінно маємо бути обережними. Страх - дуже сильне почуття. Я не думаю, що когось слід боятися, просто слід займатися стримуванням. Треба бути на одній хвилі з союзниками і не дозволяти вносити розкол у наші відносини, що, зрозуміло, є однією з цілей сьогоднішньої Росії – посварити нас тут один з одним. Як зі сходу на захід, так і з півночі на південь, посварити також із США", – заявив Алар Каріс.

Як відзначив Каріс, сьогодні країни НАТО зобов’язані зберігати єдність під час будування відносин з Росією.