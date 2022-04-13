Россия пытается создать помехи для GPS-сигнала в Украине, - Пентагон

"Конечно, россияне понимают ценность и важность GPS и пытаются помешать другим использовать его", - сказал генерал.

Командование США говорит, что Россия еще не атаковала американские спутники GPS на орбите, но космические силы США будут следить за этим.

Сообщается также, что Россия заблокировала систему GPS, используемую гражданскими самолетами на границе с Финляндией.

Navstar использует 24 основных спутника, каждый из которых вращается вокруг Земли каждые 12 часов. Система работает, посылая синхронизированные сигналы пользователям Земли. Поскольку спутники двигаются по разным направлениям, пользователь получает их сигналы в несколько промежутков времени. При наличии четырех спутников приемники GPS могут использовать их сигналы для расчета положения пользователя, часто с точностью почти до метра.