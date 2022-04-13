UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия пытается создать помехи для GPS-сигнала в Украине, - Пентагон

Фото: Россия пытается глушить GPS-сигнал в Украине (sas.eu)
Автор: Александр Белоус

Россия пытается помешать Украине использовать глобальной системы позиционирования (GPS). Данные используются для навигации, картографии и других целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя космических сил США генерала Дэвида Томпсона каналу NBC.

"Конечно, россияне понимают ценность и важность GPS и пытаются помешать другим использовать его", - сказал генерал.

Командование США говорит, что Россия еще не атаковала американские спутники GPS на орбите, но космические силы США будут следить за этим.

Сообщается также, что Россия заблокировала систему GPS, используемую гражданскими самолетами на границе с Финляндией.

Navstar использует 24 основных спутника, каждый из которых вращается вокруг Земли каждые 12 часов. Система работает, посылая синхронизированные сигналы пользователям Земли. Поскольку спутники двигаются по разным направлениям, пользователь получает их сигналы в несколько промежутков времени. При наличии четырех спутников приемники GPS могут использовать их сигналы для расчета положения пользователя, часто с точностью почти до метра.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину