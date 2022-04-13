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Росія намагається створити перешкоди для GPS-сигналу в Україні, - Пентагон

Фото: Росія намагається глушити GPS-сигнал в Україні (sas.eu)
Автор: Олександр Білоус

Росія намагається перешкодити Україні використовувати глобальну систему позиціонування (GPS). Дані використовуються для навігації, картографії та інших цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника космічних сил США генерала Девіда Томпсона каналу NBC.

"Звичайно, росіяни розуміють цінність і важливість GPS і намагаються перешкодити іншим використовувати його", - сказав генерал.

Командування США каже, що Росія ще не атакувала американські супутники GPS на орбіті, але космічні сили США будуть стежити за цим.

Повідомляється також, що Росія заблокувала систему GPS, використовувану цивільними літаками на кордоні з Фінляндією.

Navstar використовує 24 основних супутники, кожен з яких обертається навколо Землі кожні 12 годин. Система працює, посилаючи синхронізовані сигнали користувачам Землі. Оскільки супутники рухаються по різних напрямках, користувач отримує їх сигнали в кілька проміжків часу. При наявності чотирьох супутників приймачі GPS можуть використовувати їх сигнали для розрахунку положення користувача, часто з точністю майже до метра.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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