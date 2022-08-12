Как Россия пытается сорвать поставки оружия Украине и почему у нее ничего не выйдет

Начало зимы или начало следующего года – эти сроки все чаще звучат от военно-политического руководства Украины как дедлайны окончания активной фазы боевых действий. Программа-минимум – добиться до этого времени стратегического перелома в войне, подкрепленного освобождением значительной части территорий.

Одна цель этих месседжей – поддержание боевого духа украинских граждан, как на свободных, так и на временно оккупированных территориях. Другая аудитория посланий – Запад, которому надо объяснить, что с поставками оружия следует поспешить. Более того, эти поставки в интересах самого же Запада. И именно современное западное оружие – ключ к будущим украинским успехам.

Провокаторы и "полезные идиоты"

Россия, конечно, с таким состоянием дел мириться не будет. Сейчас уже абсолютно очевидно, что западным ракетным системам залпового огня, вроде HIMARS, оккупанты ничего противопоставить не могут. Лучшее доказательство – регулярные и хирургически точные удары по мостам на херсонском направлении.

Конечно, признать этот факт перед своей, внутрироссийской аудиторией, Кремль не может. Потому помимо рассказов о российском ПВО, которое перехватывает чуть ли не 146% всех украинских ракет, ей внушают, что сами HIMARS'ы также уничтожаются российской артиллерией.

В качестве доказательства одной из таких успешных "атак" российское Минобороны показало снятую с дрона школу. Никаких "хаймарсов" в кадре вообще нет, но для российских телезрителей и таких "доказательств" будет достаточно.

На внешнюю аудиторию россияне пытаются действовать более изобретательно. В этом случае именно Запад является главной целью российской пропаганды. Ведь если тот же HIMARS уже оказался где-то, например, на Николаевщине, что-то делать уже поздно.

Россияне безуспешно охотятся за украинскими HIMARS (фото: Getty Images)

Значит, главная задача – чтобы он вообще не доехал в Украину. А для этого надо внушить западной аудитории, что поставки оружия в Украину либо бессмысленны и неэффективны, либо вообще опасны.

Нарративы о том, что западное оружие, едва попав в Украину, будет не просто украдено местными коррупционерами, а и вовсе перепродано за рубеж, причем даже не государствам, а каким-то одиозным террористическим группировкам, начали продвигаться сразу после февральского вторжения.

Впрочем, никаких доказательств этому, естественно, не было. Потому эти фейки варились исключительно в самих российских медиа и в кругу фанатов Кремля из ультраправых и ультралевых партий и течений на Западе.

Чтобы как-то подкрепить свою пропаганду, россияне не поленились даже создать специальный маркетплейс в даркнете, где якобы продавались поставленные в Украину "Джавелины" и прочее оружие.

Но гораздо больше вреда приносят не эти жалкие попытки, а деятельность респектабельных медиа, политиков и организаций, которые – вероятно, из наилучших побуждений – высказывают сомнения в том, что оружие для Украины попадает в нужные руки. По сути же они выступают в роли, которая на политическом жаргоне называется "полезный идиот". В данном случае в пользу Кремля.

Яркий пример – нашумевшие выступления конгрессвумен Виктории Спартц, которая призывала тщательно контролировать военную помощь Украине, чтобы предоставленные нам оружие и техника не появились где-то еще. На ее слова были вынуждены отреагировать в Пентагоне. Американское оборонное министерство заверило, что все поставленное оружие используется по назначению – против российских агрессоров.

Много шума наделал и недавний сюжет американского телеканала CBS, посвященный тому, что военная помощь Украине якобы не доходит непосредственно до фронта. Такой громкий вывод, по сути, сделан на основании слов одного из западных волонтеров, который завозит в Украину помощь для украинских солдат.

Как легко догадаться, речь идет вовсе не о "хаймарсах" или танках, а о бронежилетах, дронах, тепловизорах и прочем, безусловно необходимом оборудовании. Но помещается это именно в контекст поставок западных РСЗО и прочей передовой техники.

Все чаще появляются фейки о продаже западного оружия, переданного Украине (фото: Getty Images)

После поднявшегося шума CBS, ранее вроде бы не замеченный в продвижении прокремлевских месседжей, извинился и удалил сюжет. Но на создание образа "Украины, торгующей западной помощью" материал успел сработать.

Подобные заявления и сюжеты идеально попадают в страхи среднестатистического западного обывателя. Конечно, он очень смутно представляет себе всю логистическую цепочку поставок оружия в Украину и точно не в курсе наличия тут систем по контролю за вооружениями, уже действующих и сейчас внедряемых. А условной "Аль-Каиде" или мексиканским наркокартелям американский HIMARS или самоходная гаубица в целом, ни к чему, – они действуют другими методами.

Зато этот обыватель точно не хочет, чтобы "наше современное американское оружие" оказалось в руках плохих парней. Примера "Талибана", которому достались огромные запасы техники и вооружений после ухода американцев из Афганистана, вполне достаточно.

В итоге, миф о торговле западной военной помощью начинает жить своей жизнью, а американским топ-чиновникам приходится перед камерами отвечать на вопросы о "контрабанде оружия из Украины". В Москве этому открыто радуются.

В европейском контексте эти страхи накладываются и на страхи перед грядущей непростой зимой, из-за газового шантажа со стороны РФ. Так, в последнем опросе Deutshlandtrend 39% немцев сказали, что считают нынешний объем военной помощи Украине достаточным. 32% считают его уже чрезмерным и только 23% выступают за увеличение поставок.

Сами по себе цифры выглядят вполне приемлемыми для Украины. Но дело в трендах: по сравнению с июнем число тех, кто выступает за сокращение помощи, растет, а противоположное мнение становится менее популярным.

Кто моргнет первым

Впрочем, пока что на политику западных государств в отношении военной помощи эти тренды, как и российские информпровокации, как и деятельность "полезных идиотов", не влияют. Поставки современного оружия Украине уже стали на системную основу.

Хотя неприятные новости все же появляются. К примеру, по словам замглавы Пентагона Колина Каля, Украина уже получила достаточно HIMARS – 16 систем. И вместо того, чтобы предоставлять новые установки, американцы сосредоточатся на боеприпасах для них. В целом, такой подход выглядит вполне логичным, но стоит вспомнить, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, для контрнаступления Украине нужна целая сотня "хаймарсов".

Но пока ожидать резкого сокращения поставок в последние месяцы этого года не стоит. Еще в конце июня президент США Джо Байден заявил, что страны "рамштайновской группы" взяли на себя обязательство предоставить Украине более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, а также 140 тысяч противотанковых систем, 600 тысяч снарядов и другое оружие. Что-то из этого пакета уже приехало в Украину, но большая часть еще ждет своей очереди.

Байден анонсировал значительный пакет военной помощи Украине (фото: Getty Images)

Помимо "рамштайновской группы", заседания которой уже стали регулярными, создаются и новые форматы. Так, вчера в Копенгагене состоялась конференция североевропейских союзников Украины, на которой было принято решение выделить Украине еще полтора миллиарда евро военной помощи.

Как уже писало РБК-Украина, одна из главных проблем в поставках Украине вооружений – даже не отсутствие на то политической воли или желание "не провоцировать Москву", а банальная нехватка в Европе готовых вооружений и мощностей военно-промышленного комплекса. Как отмечает Financial Times, с 1999 по 2021 год затраты ЕС на оборону выросли лишь на 20%. Для сравнения – в США за этот период оборонные расходы выросли на 66%, в России – на 292%, в Китае – на 592%.

Но к властям европейских стран уже пришло понимание, что рассчитывать только на американский "зонтик" безопасности – неправильно. После февральского вторжения РФ в Украину страны Евросоюза уже анонсировали увеличение затрат на оборону примерно на 200 миллиардов евро.

Как и в США, оборонно-промышленный комплекс европейских стран ожидают финансово неплохие времена. Оборонные предприятия, многие из которых находятся в частной собственности, ожидает бум заказов. И здесь Украине важно не упустить момент.

Создание новых технологических линий по производству танков или гаубиц – процесс не быстрый. Спрос на оружие в обозримой перспективе будет явно превосходить предложение, и Украине надо озаботиться подписанием контрактов, пусть и на среднесрочную или долгосрочную перспективу. Деньги на это можно взять в долг у тех же европейцев, которые финансовую помощь оказывают в целом более охотно, чем военную.

Сейчас ситуация уже значительно отличается от февраля-марта. Тогда Украине было нужно все и прямо сейчас. Обещания поставить танки-гаубицы через полгода или год вызывали разве что иронию. Но теперь уже понятно, что противостояние с РФ будет длиться долго, даже если активная фаза войны действительно закончится в ближайшие месяцы.

Подписание мирного соглашения или даже перемирия в любой форме и на любых условиях сразу же снизит интерес Запада к Украине и его желание помогать нам оружием. Перспективы получить обширные "гарантии безопасности" до сих пор весьма туманны.

Западное оружие помогает Украине противостоять России (фото: facebook.com / MinistryofDefence UA)

Следовательно, с прицелом на то, что угроза новой российской агрессии в перспективе как минимум нескольких лет никуда не исчезнет, Украине надо будет озаботиться своей безопасностью самостоятельно.

В короткой перспективе почти все будет зависеть от того, какой подход к помощи Украине будет доминировать к зиме на Западе. В статье Foreign Policy описываются две противоположные точки зрения.

Первая – россияне пусть и медленно, но перемалывают украинскую оборону, следовательно, необходимо заключать перемирие поскорее, пока ситуация еще не ухудшилась. Вторая – Украина имеет все шансы перейти в контрнаступление, потому правильный подход – увеличить помощь Украине, чтобы она смогла нанести поражение агрессорам.

Разобрав три ключевых фактора войны – вооружения, человеческий ресурс и боевой дух – авторы приходят к выводу, что имеются основания для "осторожного оптимизма".

"Хотя Украина вряд ли в ближайшее время отбросит Россию к границам, в ближайшие месяцы война, скорее всего, пойдет в пользу Украины. Но только если Запад не моргнет первым", – заключает издание.