Россия пытается сорвать поставки оружия в Украину, - Маляр
Российские спецслужбы работают над тем, чтобы сорвать поставки оружия в Украину. Для этого они усилили подрывную деятельность в разных странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу минстра обороны Украины Анну Маляр.
По ее словам, сейчас РФ делает все, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
"Спецслдужбы России усилили подрывную деятельность в разных странах с целью срыва контрактов, заключенных Украиной по приобретению и поставке вооружения и военной техники", - сказала Маляр.
Она добавила, что их подрывная деятельность направляется на срывы самой поставки этой техники и вооружения.
Напомним, на днях Путин угрожал ракетными ударами по Украине если Запад продолжит поставки оружия.
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