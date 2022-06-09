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Россия пытается сорвать поставки оружия в Украину, - Маляр

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 15:31
Россия пытается сорвать поставки оружия в Украину, - Маляр Фото: Анна Маляр (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские спецслужбы работают над тем, чтобы сорвать поставки оружия в Украину. Для этого они усилили подрывную деятельность в разных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу минстра обороны Украины Анну Маляр.

По ее словам, сейчас РФ делает все, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

"Спецслдужбы России усилили подрывную деятельность в разных странах с целью срыва контрактов, заключенных Украиной по приобретению и поставке вооружения и военной техники", - сказала Маляр.

Она добавила, что их подрывная деятельность направляется на срывы самой поставки этой техники и вооружения.

Напомним, на днях Путин угрожал ракетными ударами по Украине если Запад продолжит поставки оружия.

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