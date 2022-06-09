Россия пытается сорвать поставки оружия в Украину, - Маляр

Российские спецслужбы работают над тем, чтобы сорвать поставки оружия в Украину. Для этого они усилили подрывную деятельность в разных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу минстра обороны Украины Анну Маляр.

По ее словам, сейчас РФ делает все, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

"Спецслдужбы России усилили подрывную деятельность в разных странах с целью срыва контрактов, заключенных Украиной по приобретению и поставке вооружения и военной техники", - сказала Маляр.

Она добавила, что их подрывная деятельность направляется на срывы самой поставки этой техники и вооружения.