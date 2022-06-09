Росія намагається зірвати постачання зброї в Україну, - Маляр
Російські спецслужби працюють над тим, аби зірвати постачання зброї в Україну. Для цього вони посилили підривну діяльність у різних країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю мінстра оборони України Ганну Маляр.
За її словами, нині РФ робить все, щоб зірвати постачання зброї до України.
"Спецслдужби Росії посилили підривну діяльність у різних країнах з метою зриву контрактів, укладених Україною щодо придбання і постачання озброєння та військової техніки", - сказала Маляр.
Вона додала, що їхня підривна діяльність спрямовується на зриви самого постачання цієї техніки та озброєння.
Нагадаємо, днями Путін погрожував ракетними ударами по Україні, якщо Захід продовжить постачання зброї.
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