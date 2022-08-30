UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия пытается сохранить видимость военных успехов на фоне контрнаступления ВСУ, - ISW

Фото: РФ пытается сохранить видимость военных успехов на фоне контрнаступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Москва делает пренебрежительные заявления о контрнаступлении ВСУ на юге, чтобы сохранить видимость своих военных успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что украинская сторона сохраняет молчание о действиях ВСУ и их продвижении на юге Украины. Тем временем западные СМИ уже заявили о нескольких освобожденных населенных пунктов.

При этом Минобороны России утверждает, что "украинское контрнаступление было ограниченным, неудачным усилием", задав тон последующим обсуждениям контрнаступления в российском медиапространстве.

"Эти пренебрежительные заявления указывают на то, что Кремль стремится сохранить видимость обширных военных успехов России в Украине", - считают в ISW.

На фоне этого Вооруженные силы Украины продолжают наносить успешные ракетные удары по путям снабжения группировок оккупантов. Аналитики, ссылаясь на спутниковые снимки, отмечают, что состояние мостов под Херсоном не позволяет российским войскам перебрасывать боеприпасы и технику основными путями.

Напомним, вчера стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном.

Однак, по словам американских чиновников, Вооруженные силы Украины начали операцию по "прощупыванию" позиций оккупантов на юге, чтобы подготовить поле боя для значительного контрнаступления Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВооруженные силы УкраиныКремль