Россия пытается сохранить видимость военных успехов на фоне контрнаступления ВСУ, - ISW

Эксперты отмечают, что украинская сторона сохраняет молчание о действиях ВСУ и их продвижении на юге Украины. Тем временем западные СМИ уже заявили о нескольких освобожденных населенных пунктов.

При этом Минобороны России утверждает, что "украинское контрнаступление было ограниченным, неудачным усилием", задав тон последующим обсуждениям контрнаступления в российском медиапространстве.

"Эти пренебрежительные заявления указывают на то, что Кремль стремится сохранить видимость обширных военных успехов России в Украине", - считают в ISW.

На фоне этого Вооруженные силы Украины продолжают наносить успешные ракетные удары по путям снабжения группировок оккупантов. Аналитики, ссылаясь на спутниковые снимки, отмечают, что состояние мостов под Херсоном не позволяет российским войскам перебрасывать боеприпасы и технику основными путями.