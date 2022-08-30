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Росія намагається зберегти видимість військових успіхів на тлі контрнаступу ЗСУ, - ISW

Фото: РФ намагається зберегти видимість військових успіхів на тлі контрнаступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Москва робить зневажливі заяви про контрнаступ ЗСУ на півдні, щоб зберегти видимість своїх військових успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що українська сторона зберігає мовчання про дії ЗСУ та їх просування на півдні України. Тим часом західні ЗМІ вже заявили про декілька звільнених населених пунктів.

При цьому Міноборони Росії стверджує, що "український контрнаступ був обмеженим, невдалим зусиллям", задавши тон подальшим обговоренням контрнаступу в російському медіапросторі.

"Ці зневажливі заяви вказують на те, що Кремль прагне зберегти видимість великих військових успіхів Росії в Україні", - вважають в ISW.

На тлі цього Збройні сили України продовжують наносити успішні ракетні удари по шляхах постачання угруповань окупантів. Аналітики, посилаючись на супутникові знімки, відзначають, що стан мостів під Херсоном не дозволяє російським військам перекидати боєприпаси і техніку основними шляхами.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

Однак, за словами американських чиновників, Збройні сили України розпочали операцію з "промацування" позицій окупантів на півдні, щоб підготувати поле бою для значного контрнаступу України.

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