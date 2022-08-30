Росія намагається зберегти видимість військових успіхів на тлі контрнаступу ЗСУ, - ISW

Експерти зазначають, що українська сторона зберігає мовчання про дії ЗСУ та їх просування на півдні України. Тим часом західні ЗМІ вже заявили про декілька звільнених населених пунктів.

При цьому Міноборони Росії стверджує, що "український контрнаступ був обмеженим, невдалим зусиллям", задавши тон подальшим обговоренням контрнаступу в російському медіапросторі.

"Ці зневажливі заяви вказують на те, що Кремль прагне зберегти видимість великих військових успіхів Росії в Україні", - вважають в ISW.

На тлі цього Збройні сили України продовжують наносити успішні ракетні удари по шляхах постачання угруповань окупантів. Аналітики, посилаючись на супутникові знімки, відзначають, що стан мостів під Херсоном не дозволяє російським військам перекидати боєприпаси і техніку основними шляхами.