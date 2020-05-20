Росія намагається різними методами узаконити анексію Крима, - постпред України в ООН

Фото: Олег Ніколенко (facebook.com/oleg nikolenko)

Ніколенко вважає, що РФ намагається створити альтернативну реальність

Спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що Російська Федерація намагається різними методами узаконити анексію Крима. Однак він запевняє, що в Раді безпеки ООН не змінять ставлення до анексії півострова.

Про це Олег Ніколенко написав у своєму Facebook.

Як він повідомив, ініціатива РФ про проведення 21 травня відеоконференції з жителями Криму в Раді безпеки ООН не змінить ставлення міжнародної спільноти до анексії півострова.

"Попередні провали в ООН змушують Росію йти на нові авантюри. Не можуть росіяни нічого вдіяти і проти кримських резолюцій Генеральної асамблеї", - зазначив він.

Також він додав, що Росія намагається створити альтернативну реальність, але у відповідь знову почує про фундаментальні принципи міжнародного права.

Крім того, український дипломат зазначив, що РФ повинна без попередніх умов допустити на півострів місію з моніторингу прав людини і звільнити незаконно утримуваних українців.

Нагадаємо, Російська Федерація має намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму.

Автор: Андрій Козловський