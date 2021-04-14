Россия пытается расколоть Запад, - новый отчет разведки США

Разведка США опубликовала ежегодный отчет, в котором оценила внешние риски для страны. В списке угроз для страны Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

В Вашингтоне считают, что Россия продолжит расширять "стратегическое сотрудничество" с Китаем и будет представлять одну из самых серьезных разведывательных угроз для США.

Отчет подготовили 18 разведывательных служб США. Опубликовали лишь его несекретную часть из 27 страниц. Основные противники США используют военные методы, возможности в киберпространстве и другие методы для ослабления влияния США и их союзников. Разведка говорит, что страны могут усилить старую угрозу применения оружия массового поражения.

В отчете говорится, что Россия продолжит использовать разную тактику для подрыва влияния США, и попытается расколоть Запад, ослабить союзы, чтобы показать свою способность влиять на мировые события.

При этом американская разведка утверждает, что Россия не хочет прямого конфликта с военными США и будет искать возможности для "прагматичного сотрудничества" с Вашингтоном.