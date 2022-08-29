Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС, используя стратегию Ирана, - ISW

Аналитики отмечают, что таким образом оккупанты пытаются задержать прибытие сотрудников Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС.

"МАГАТЭ собрало миссию в составе руководителя Рафаэля Мариано Гроссі и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран", которые на следующей неделе посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения", - пишут в ISW.

Однако, как указывают в Институте изучения войны, РФ добилась исключения из состава миссии США и Великобритании, назвав их "несправедливо предвзятыми".