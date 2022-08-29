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Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС, используя стратегию Ирана, - ISW

Фото: Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС, используя стратегию Ирана (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия продолжает прибегать к циничным попыткам помешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Государство-террорист начало внедрять стратегии, подобные тем, которые использовал Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом оккупанты пытаются задержать прибытие сотрудников Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС.

"МАГАТЭ собрало миссию в составе руководителя Рафаэля Мариано Гроссі и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран", которые на следующей неделе посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения", - пишут в ISW.

Однако, как указывают в Институте изучения войны, РФ добилась исключения из состава миссии США и Великобритании, назвав их "несправедливо предвзятыми".

Напомним, в Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Кроме этого, заместитель госсекретаря США призвала Россию немедленно прекратить военные действия вокруг ЗАЭС.

Ведь они создают риск ядерного инцидента и утечки радиации, которые могут представлять опасность не только для Украины, но и для соседних стран

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Запорожская АЭСВойна России против Украины