Росія намагається з допомогою соцмереж загострити розбіжності в американському суспільстві, - МВБ США

За словами Нільсен, російські спецслужби продовжують "агресивні дії" проти США в кіберпросторі

Російська Федерація (РФ) намагається за допомогою соціальних мереж загострити розбіжності в американському суспільстві. Про це заявила міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен, передає Bloomberg.

Так, за її словами, відомство не зафіксувало спроби спецслужб Російської Федерації втрутитися в проміжні вибори у США, які відбудуться в цьому році.

Але, незважаючи на це, міністерство внутрішньої безпеки буде надавати допомогу регіональним органам влади в підготовці до можливих кібератак з боку Росії чи інших країн.

"Незважаючи на те що Росія поки не намагається знову втрутитися у вибори, її спецслужби продовжують "агресивні дії" проти Сполучених Штатів в кіберпросторі", - заявила Нільсен.

Нагадаємо, раніше глава національної розвідки Сполучених Штатів Америки Ден Коутс порівняв масштабну хвилю кібератак, якої зазнає інфраструктура в США, з підготовкою терактів 11 вересня.

Кост також повідомив, що головними організаторами кібератак на американську інфраструктуру є Росія, Китай, Іран і Північна Корея.

При цьому, Росію в цьому списку глава американської розвідки виділив, зазначивши, що "РФ продовжує свої зусилля з підриву демократії".

Також повідомлялося, що соціальна мережа Twitter заблокувала 2 облікових записи, які пов'язані з 12 громадянами Російської Федерації, викритими у втручанні у вибори в Сполучені Штати Америки. Як зазначили в керівництві соцмережі, ці акаунти були названі в обвинувальному висновку 12 співробітників військової розвідки РФ.