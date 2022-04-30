ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия пытается полностью захватить Рубежное и Попасную для наступления на Славянск, - Генштаб

Новина українською →
Луганская область, Суббота 30 апреля 2022 19:18
Россия пытается полностью захватить Рубежное и Попасную для наступления на Славянск, - Генштаб Фото: Въезд в Славянск (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией с фронта в Донецкой и Луганской областях, где враг пытается захватить самые крупные города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Украинские военные зафиксировали попытки армии РФ окончательно захватить Рубежное и Попасную. По их мнению, это откроет путь к наступлению на Славянск.

"Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и, вероятно, осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково", – говорится в сообщении.

В Донецком направлении российские войска также ведут активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. В то же время, не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

К слову, Вооруженные силы возобновили контроль над рядом деревень под Харьковом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Славянск Донецкая область Попасная Рубежное ВС РФ Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны