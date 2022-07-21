Как Россия пытается подорвать западные санкции и выдержит ли Европа давление Кремля

В последнее время все чаще появляются новости о том, что Запад ослабляет или делает исключения из российских санкций или идет на прочие уступки стране-агрессору. Самый яркий пример, конечно, – это история с турбиной Siemens для "Северного потока-1", которую Канада под давлением Германии решила исключить из санкций и вернуть с ремонта.

Кроме того, США сняли санкции с торговли российскими продуктами питания, лекарствами и удобрениями. А в ЕС собираются смягчить санкции против ряда российских банков, чтобы сделать возможными расчеты за продовольство.

Ранее из-за давления Брюсселя фактически провалилась литовская экономическая блокада Калининграда. А юристы Евросоюза, по информации Bloomberg, считают недостаточными основания для включения ряда российских бизнесменов в санкционные списки.

Прорыв плотины

Со стороны эти уступки могут не выглядеть критичными: речь идет о частных случаях, тогда как общее санкционное давление на Россию удерживается и даже нарастает. Впрочем, санкционную политику не зря часто сравнивают с плотиной – она может работать, только если сохраняет свою целостность. Любая трещина быстро растет в размерах, появляются новые, в результате плотина разрушается под валом воды.

В случае с санкциями это означает, что уступка в отдельной сфере или со стороны одного государства сразу же вызовет вопросы у других: почему им можно, а нам нет. Тем более, что европейские государства любят говорить о своей "особой ситуации" в какой-то сфере экономики. Это ярко проявилось во время обсуждения последнего пакета санкций, связанного с эмбарго на российскую нефть – даже дружественная Украине Словакия, не говоря о Венгрии, неделями настаивала на особых условиях и исключении из общих правил.

"Северный поток-2", запуска которого продолжает требовать Россия (фото: Getty Images)

Как заявил на днях глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в обращении к своим европейским коллегам, любые уступки Кремлю никогда не сработают, никогда не работали и в целом являются ловушкой. "Я уверен, что в следующие недели будет больше прокремлевских голосов, подталкивающих общественное мнение к тому, чтобы дать Путину то, что он хочет, чтобы он оставил Европу в покое. Мы должны активно противостоять этим нарративам", – сказал Кулеба.

Действительно, история с той же турбиной для "СП-1" это подтверждает. Хотя Запад пошел на все требования Москвы, до сих пор так и непонятно, начнется ли поставка газа по трубопроводу и в каких объемах. Зато точно понятно, что на этом газовый шантаж Европы со стороны Кремля не закончится, скорее наоборот – в Москве увидели, что в крайних случаях Запад может идти на компромисс со своими принципами. Конечно, объясняя это "исключительной экономической необходимостью" и многократно заверяя Украину в "дальнейшей безусловной поддержке".

В ближайшие недели и особенно месяцы о санкциях против РФ на континенте действительно будут говорить больше, увязывая их с текущим ростом потребительских цен и неумолимо надвигающимся к зиме энергетическим кризисом. Притом что сам по себе такой подход не совсем корректен.

Главный триггер европейской инфляции – это совершенно искусственно созданный рост цен на энергоносители. Россия стала сокращать поставки газа в ЕС, провоцируя панику на рынке и рост цен задолго до февральского вторжения в Украину. Продолжает делать это и сейчас, хотя имеет все возможности кратно увеличить поставки, в том числе через Украину.

О том, что рост европейских цен не связан с санкциями, заявлял и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. "Разве у них нет глаз? Они не смотрят на графики? Они не принимают во внимание цифры и факты?" – сказал Боррель, имея в виду европейских лидеров, которые считают санкции ошибкой.

Голод и холод

Впрочем, в массовом европейском сознании идея о непосредственной связи между санкциями и падением уровня жизни (а также надвигающейся холодной зимой) уже укоренилась. И Россия, конечно, будет активно эксплуатировать эту тему.

Несмотря на то, что экономики РФ и Евросоюза несопоставимы по размеру, у Москвы есть пара действенных инструментов давления. Первый – продовольственный, связанный в основном с блокированием вывоза украинской продукции из портов Черного моря (как легко заметить, санкции снова-таки ни при чем). По европейцам это бьет как прямо, через рост цен на продукты, так и косвенно – из-за угрозы голода в Африке и Азии и возможного притока мигрантов, по которым он непосредственно ударит (по оценкам Международного комитета спасения, таких может быть до 47 миллионов человек).

Еще более эффективный инструмент – энергетика и поставки газа. Вопросы газопроводов, заполнения хранилищ, строительства LNG-терминалов еще никогда так сильно не волновали европейскую, а особенно германскую, широкую публику. Власти страны уже предупреждают граждан, что их затраты на газ в обозримой перспективе могут вырасти в три раза, например, с 1500 до 4500 евро в год.

Россия превратила экспорт украинского зерна в инструмент давления на Африку и Запад (фото: flickr.com)

При этом немецкое общество в целом и далее готово поддерживать Украину, пусть и ценой потерь личного дохода. Опубликованный две недели назад опрос Deutschlandtrend показал, что 61% немцев готовы поддерживать санкции, даже если они приведут к росту цен. Но ситуация динамично меняется. Так, в недельной давности опросе Forsa 32% немцев выступили за бойкот российского газа как такого, хотя полтора месяца назад таких было 44%.

Экономические проблемы естественным образом приводят и к политическим кризисам, смене власти в стране. Сейчас из крупных европейских государств это происходит в Великобритании, где последние недели на должности добывает Борис Джонсон, и в Италии, где Марио Драги находится на волосок от отставки. И Драги, и Джонсон зарекомендовали себя хорошими друзьями Украины, их проблемам открыто радовались в Москве.

Но если в Соединенном королевстве курс на поддержку Украины наверняка будет поддерживаться и новым главой правительства, то в Италии вполне возможен разворот к традиционным пророссийским симпатиям. Конечно, отменять санкции и дружить с Москвой никто не будет, но и активно помогать Украине – тоже.

И в Италии, и в Великобритании российско-украинская война и санкции не были причиной политических кризисов, это чисто внутриполитические разборки. Но падение уровня жизни, которые многие с этим связывают, выступало четко видимым фоном.

С приближением зимы, если ситуация с газом так и не решится, рост цен и необходимость экономии может подтолкнуть власти европейских стран как минимум к корректировке курса в отношении Москвы, если того будут настойчиво требовать их избиратели. И в этом пока состоит главная опасность для Украины.

"Европейские граждане сыграли ключевую роль в обеспечении того, чтобы их правительства помогали Украине защищаться от российской военной агрессии", – говорится в статье Европейского совета по международным отношениям. Конечно, такая модель работает в обе стороны – если граждане будут требовать уступок перед требованиями РФ, властям придется послушаться, или же уйти.

Впрочем, для России эта игра тоже рискованна, отмечает The Guardian. Как пишет издание, Путин может пойти ва-банк и спровоцировать тяжелейший энергетический кризис в Европе. "Но у Путина будет только один шанс, и если он потерпит неудачу, а запасы Европы будут достаточно большими, чтобы дожить до следующего лета, Запад окажется на грани освобождения от зависимости от российского газа. Путин навсегда взорвет главный источник дохода России и крупнейший экспортный рынок газа", – пишет The Guardian.

Впрочем, Кремль всегда был склонен к иррациональному повышению ставок в любом конфликте, а в текущей ситуации это точно выглядит самым вероятным сценарием действий агрессоров.

Мир и справедливость

Конечно, многие европейские политики активно продвигают месседж о том, что за поддержку Украины в любом случае придется дорого платить, но в конечном счете, это в интересах самих же европейцев. И пока что санкционный механизм хоть и замедляется, но не останавливается. Так, на повестке дня уже принятие седьмого пакета санкций, основа которого – запрет на импорт российского золота, второй по прибыльности, после углеводородов, статьи российской торговли.

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Самую правильную риторику в этом смысле продемонстрировал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам. Первый аспект – моральный: Украина – независимая страна, которая подверглась брутальному вторжению своего сильного соседа, и на такое поведение нельзя закрывать глаза.

"Даже если кому-то безразлична моральная сторона вопроса, вы должны заботиться об интересах собственной безопасности. Вы должны платить. Платить за поддержку, за гуманитарную помощь, за последствия экономических санкций. Потому что альтернативой является плата гораздо более высокой цены позже", – сказал Столтенберг, добавив, что цена, которую платит Европа, измеряется деньгами, тогда как для украинцев цена "измеряется жизнями".

До широких европейских масс надо как можно активнее доносить месседж о том, что поддержка Украины, в том числе путем антироссийских санкций – это не абстрактная "благотворительность", от которой можно отказаться, если она станет бить по карману. Напротив – это инвестиция в безопасность самих же европейцев.

Украинские топ-чиновники все последние месяцы активно общаются с западными медиа, но этого может быть мало.

К примеру, явно провисает сегмент социальных сетей, куда РФ традиционно вбрасывает огромные ресурсы. В этом легко убедиться, если зайти в комментарии к любому посту, скажем, Бориса Джонсона, посвященного поддержке Украины – там будут тысячи комментариев на тему "а что с нашим уровнем жизни" и "сколько можно заниматься украинцами, займитесь уже нами". Как от реальных людей, так и от явных ботов.

Информационный фронт в Европе в ближайшие месяцы будет столь же важен, как и фронт энергетический. Опубликованный в июне опрос Европейского совета по внешним отношениям показал, что 35% граждан десяти стран, от Финляндии до Португалии, принадлежат к условному "лагерю мира" (хотят скорейшего мира, пусть и ценой уступок со стороны Украины), а 22% – к "лагерю справедливости" (хотят наказания России за агрессию), остальные – не определились или колеблются.

При этом во всех странах, кроме Польши и Великобритании, "лагерь мира" имеет относительное большинство. С учетом приближения зимы и активизации российских информопераций, развернуть этот тренд Украине будет очень непросто.