Россия пытается перевести войну в частично "затяжную фазу", - Подоляк
Российская Федерация пытается перевести войну против Украины в частично "затяжную фазу". В частности, по причине слишком высоких потерь в личном составе и военной технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По его словам, властям России уже не удается скрыть от своей аудитории отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям.
"Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена", - отметил Подоляк.
Он добавил, что россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.
"Происходит частичное окапывание на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов - для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф. Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", - добавил Подоляк.
Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что за месяц войны против Украины российская сторона потеряла тысячи военных и готовит призывников для пополнения резервов.
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