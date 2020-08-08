Россия пытается пересмотреть свою роль в ТКГ и нормандском формате, - посол ЕС

Фото: Маркус Эдерер (zumapress.com)

По его словам, это вызывает беспокойство в Европейском союзе

Россия пытается пересмотреть свою роль в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы и нормандской четверки. Это вызывает беспокойство в Евросоюзе.

Об этом посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил в интервью российскому "Интерфаксу".

"Наблюдаемое в последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТКГ, а возможно даже и придать ей новый смысл", - сказал он.

По его словам, это подтверждает позиция, занятая делегацией РФ в ходе последнего раунда переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, а также недавнее письмо Дмитрия Козака его германскому коллеге.

Эдерер подчеркнул, что Россия с самого начала "участвовала в "нормандском формате" и ТКГ в качестве стороны конфликта на востоке Украины", что не согласуется со звучащими в последнее время от российской стороны заявлениями, что боевые действия на Донбассе - это внутриукраинский конфликт.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал первые шаги на переговорах по Донбассу.

Отметим, ранее у российского президента Владимира Путина опровергли выход из переговоров по Донбассу.