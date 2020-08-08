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Росія намагається переглянути свою роль у ТКГ і нормандському форматі, - посол ЄС

Москва, Субота 08 серпня 2020 11:27
Росія намагається переглянути свою роль у ТКГ і нормандському форматі, - посол ЄС
Фото: Маркус Едерер (zumapress.com)
Автор: РБК-Україна

За його словами, це викликає занепокоєння в Європейському союзі

Росія намагається переглянути свою роль у переговорах по Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи та нормандської четвірки. Це викликає занепокоєння в Євросоюзі.

Про це посол ЄС в РФ Маркус Едерер заявив в інтерв'ю російському "Інтерфаксу".

"Спостережуваний останнім часом розвиток ситуації викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль у "нормандському форматі" і ТКГ, а можливо навіть і надати їй новий сенс", - сказав він.

За його словами, це підтверджує позиція, зайнята делегацією РФ в ході останнього раунду переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні, а також недавній лист Дмитра Козака його німецькому колезі.

Едерер підкреслив, що Росія з самого початку "брала участь в "нормандському форматі" та ТКГ в якості сторони конфлікту на сході України", що не узгоджується зі звучними останнім часом від російської сторони заявами, що бойові дії на Донбасі - це внутрішньоукраїнський конфлікт.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав перші кроки на переговорах по Донбасу.

Зазначимо, раніше у російського президента Володимира Путіна спростували вихід з переговорів по Донбасу.

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