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Россия пытается организовать несколько тюремных бунтов в Украине, - Малюська

Автор: Александр Мороз

Российская Федерация пытается организовать несколько тюремных бунтов в Украине. По данным украинской стороны, через связи в преступном мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюски.

"По оперативной информации, Российская Федерация пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст готовит дополнительные материалы для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за российского признания так называемых "ЛДНР".

Также стало известно, что СБУ предотвратила поджог нескольких церквей Московского патриархата в Харькове.

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Российская ФедерацияДенис Малюська