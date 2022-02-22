Россия пытается организовать несколько тюремных бунтов в Украине, - Малюська

Российская Федерация пытается организовать несколько тюремных бунтов в Украине. По данным украинской стороны, через связи в преступном мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюски.
"По оперативной информации, Российская Федерация пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Минюст готовит дополнительные материалы для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за российского признания так называемых "ЛДНР".
Также стало известно, что СБУ предотвратила поджог нескольких церквей Московского патриархата в Харькове.